Jongensdroom Jochem Myjer komt uit en dít is zijn bijzondere bedankje

Lieve Instagram-volgers, Ik wil in deze post jullie een keer bedanken. Niet pathetisch, commercieel of sentimenteel bedoeld. Maar oprecht. De afgelopen twee maanden in Carré en de tour daarvoor waren magisch en ik ben nog niet op een kwart van alle Carré-shows! Ik word er zo vrolijk van. Maar die vrolijkheid komt daadwerkelijk ook door jullie. Jullie, het publiek die naar mijn shows komt maar ook de mensen die online op Insta kijken en reageren ! Dus ik wil jullie vanaf deze plek ook oprecht een keer bedanken! Dank dat jullie massaal naar mijn show komen. Dank voor het schandalige beginapplaus die er elke dag weer voor zorgt dat ik zo vrolijk begin. Dank voor jullie lieve reacties vooraf en na de show die jullie soms privé maar ook openbaar naar me sturen. Dank voor de ontroerende en persoonlijke verhalen die jullie zomaar met me delen. Dank voor de complimenten en soms kritiek waar ik goed tegen kan en soms zelfs iets mee kan. 😉 (niet de Mol verklappen op de avond van de finale bijvoorbeeld 😂) Dank voor alle vrolijke foto’s van mensen die de zaal zitten, die ik stiekem voor de show al bekijk. Dank voor alle ontroerende lieve foto’s van kinderen die de Gorgels lezen. Dank voor de foto’s van slapende kinderen met Gorgelknuffels. Dank voor het attenderen op foutjes in de Gorgel-boeken. Dank voor de grappige reacties op posts hier waar ik smakelijk om kan lachen Dank voor de massale steun die jullie altijd geven ook als het privé wat taaier was afgelopen jaren. Door jullie kan ik deze jongensdroom uit laten komen en dat waardeer ik zeer! Dank dat jullie uiteindelijk over een aantal jaar mij heerlijk in de steek laten en lekker naar de jonge CabaretGoden en Godinnen oversteken. Hahahaha! En zo hoort het ook. Dat is de cirkel van het leven en daar heb ik geen enkele moeite mee! En er komen een toppers aan: Patrick Laureij, RundFunk, Peter Pannenkoek, Eva Crutzen, Yentl en de Boer,Rene van Meurs, Alex Ploeg etc etc en dan vergeet ik nog de helft! (sorry) Dus speciaal voor jullie instagrammerssss ! Uit mijn hart. DANK! (Foto @photography_annereitsma )