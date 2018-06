Jochem Myjer loopt zijn dubbelganger tegen het lijf in museum

Jochem Myjer is zo uniek, dat wij weinig tot geen mensen weten te bedenken die op hem lijken. Toch liep hijzelf onlangs een dubbelganger tegen het lijf.

Een dubbelganger die niet lacht, praat of ademt, maar zó Jochems tweelingbroer had kunnen zijn. Iets gespierder, dat wel.

Bodybuilder

Jochem vond hem – of eigenlijk het – in de Kunsthal in Rotterdam, in de tentoonstelling ‘Hyperrealisme’. Daarin staan levensechte sculpturen geëxposeerd. Waaronder bodybuilder Duane Hanson. “Vanaf het moment dat de tentoonstelling open ging kreeg ik via sociale media foto’s toegestuurd van mensen die vonden dat ik op hem leek”, legt Jochem uit. “Uiteraard alleen het hoofd. Mijn vochtvasthoudende lichaam houdt iets te veel van lekker eten.”

Na-apen

Daarom besloot de komiek zelf eens een kijkje te gaan nemen. Zelf vond hij de gelijkenis wel meevallen, maar de Kunsthal daagde hem uit om voor publiek plaats te nemen naast Duane – in bijna precies dezelfde outfit en, jawel, met een ontbloot bovenlijf. Dat resulteerde in de volgende kiekjes. En, zie jij wie de echte Jochem is? 😉

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP

