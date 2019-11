Jochem Myjer reageert hilarisch op kritiek van Tommy Wieringa

Schrijver Tommy Wieringa heeft felle kritiek geuit op de kinderboeken van Jochem Myjer en noemt zijn boekenreeks De Gorgels een ondergrens.

Zoals we van Jochem kunnen verwachten, reageert de cabaretier hilarisch op de kritiek van Tommy.

Ondergrens

Tommy legt in Pauw uit dat zijn kinderen alles mogen lezen. “Maar er is toch wel een zekere ondergrens, zoals de kinderboekenreeks De Gorgels en Geronimo Stilton“, zegt hij. “Ik neem mijn kinderen niets af. Ik frons mijn wenkbrauwen en dan verstop ik het.” Zelf zou Tommy geen kinderboeken kunnen schrijven. “Ik heb geen fantasie die die richting opgaat. Ik zou het heel graag willen. Ik zou dolgraag Roald Dahl-achtige verhalen schrijven.”

Stimuleren

Jochem reageert ontzettend sportief op de uitspraken van Tommy. “Als mijn kinderen over een paar jaar volwassen literatuur gaan lezen, ga ik ze stimuleren om Joe Speedboot van Tommy Wieringa te lezen. Één van mijn lievelingsboeken”, schrijft de cabaretier op Facebook. Hij sluit zijn reactie zelfs af met een hartje.

Fans

Er wordt enthousiast gereageerd op zijn reactie op de uitspraken van Tommy. “Geweldige reactie van jouw kant Jochem. Hoe kan De heer Wieringa beoordelen of een kinderboek goed is als hij zelf geen fantasie genoeg heeft zich te verplaatsen in een kinderbrein”, schrijft een van zijn fans onder het bericht.

Favoriet

Anderen vertellen hoe dol hun kinderen zijn op de boekenreeks De Gorgels. “De Gorgels was het 1e boek wat onze dochter helemaal zelfstandig heeft gelezen. Hierdoor heeft ze ontdekt hoe leuk lezen is, ondanks haar dyslexie. Dankjewel Jochem!” en “De boeken van De Gorgels zijn bij ons thuis favoriet”, klinkt het.

Beeld: ANP