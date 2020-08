Jochem Myjer deelt hilarische camperblunder op social media

Jochem Myjer zal zijn vakantie in Frankrijk niet snel vergeten. De cabaretier maakte namelijk een flinke blunder toen hij zijn camper in wilde gaan. In een Instagrampost laat hij weten dat zijn vrouw zich kapot schaamt.

Jochem liep na het douchen een verkeerde camper in.

Schrikken

“Leermoment,” zo begint hij zijn post. “Campers lijken op elkaar. De meeste zijn wit. Hebben wielen. En ze hebben vaak een luifel uit. Ik ben altijd vroeg wakker. Dat is fijn, want dan kun je als eerste op de camping douchen zodat je niet op een vloerbedekking van bejaard schaamhaar onder de douche staat. Belangrijk is wel dat je wakker bent NA het douchen. Of in ieder geval niet dezelfde chaos als ik in mijn hoofd te hebben. Want ik raad het niemand aan om per ongeluk de verkeerde camper binnen te stappen. Ik heb zelden een Italiaans echtpaar zo zien schrikken ook al besefte ik mijn fout binnen een milliseconde. ‘De Leidinggevende’ kent mijn blunders/gebreken maar schaamt zich nu oprecht kapot en wil weg.”