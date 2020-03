Quarantainehumor: Jochem Myjer deelt hilarische foto van 'vastgeplakte kids'

Sinds half maart zit een groot deel van Nederland de hele dag thuis. En dat is niet altijd even makkelijk met puberende kinderen die op elkaars lip zitten, of het getik van de laptop van je partner. Bij komiek Jochem Myjer verloopt de quarantaine gelukkig héél rustig…

Op social media deelt de cabaretier een komische foto van zijn kinderen, waaruit blijkt dat hij tot nu toe weinig te klagen heeft.

“Dag 6 in quarantaine, het gaat prima met de Myjertjes!”, schrijft hij bij het hilarische plaatje waarop dochter Limoni en zoon Melle met ductape aan de muur geplakt zitten (of eigenlijk: hangen). De cabaretier zit ondertussen zelf met een fles sterke drank op de bank en steekt voorzichtig zijn duim omhoog.