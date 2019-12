Jochem Myjer krijgt MRI-scan op vrijdag de 13de: "Geniet van het leven"

Niet alleen in het theater, ook op social media heeft Jochem Myjer de lachers regelmatig op zijn hand. Vrijdag deelt de grappenmaker een komische foto, maar toch zit er een belangrijke boodschap achter.

Jaren geleden is de cabaretier geopereerd aan een tumor in zijn rug. Gelukkig bleek de plek goedaardig, maar nog altijd moet hij regelmatig naar het ziekenhuis voor controle.

Controle

Nu wil het toeval dat de grappenmaker op ongeluksdag vrijdag de 13de een bezoek aan het ziekenhuis moet brengen voor een MRI-scan. Uiteraard deelt hij daar een plaatje van op zijn Facebookpagina. “Een MRI-scan op vrijdag de 13de. Nee hoor! Maakt me niet uit. Ik voel me prima! Maar jaarlijkse controle”, schrijft hij bij de selfie.

Geniet

Dan volgt ook een serieuze noot. “Altijd wel goed om weer even te herinneren dat het leven relatief is en dat je er enorm van moet genieten. Elke dag. ❤️”, vervolgt Jochem zijn bericht. We duimen natuurlijk mee voor een goede uitslag!

Slaapziekte

De komiek heeft samen met zijn vrouw 2 kinderen: dochter Limoni en zoon Melle. Limoni lijdt aan de slaapziekte narcolepsie, wat veel zorgen met zich meebrengt. “Ze neemt nu dagelijks medicinale GHB. Maar GHB heet niet voor niets de rape-drug. Je bent niet wakker te krijgen. Wat als ze later studeert en er breekt brand uit? Of iemand komt haar kamer binnen? Daar denk je als ouders wel over na”, zo sprak Jochem eerder zijn zorgen uit.

