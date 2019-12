Jochem Myjer prijst vakantieadres voor goede zorg van zieke dochter

Het dochtertje van Jochem Myjer lijdt aan de slaapziekte narcolepsie. Dit is een slaapstoornis, waar maar weinig kinderen mee te maken krijgen. De cabaretier laat op Instagram weten dat hij dan ook erg blij is dat er op zijn huidige vakantieadres zo veel begrip is voor de situatie.

Jochem plaatst op Instagram een foto waarop te zien is dat zijn dochter Limoni een dutje doet.

Slapen in ehbo-kamer

“Naar het zwembad met mijn dochter Limoni kan perfect. Maar wel even tussendoor slapen uiteraard. En extra medicijnen zodat ze geen kataplexie krijgt tijdens het zwemmen. Slapen in dit geval in de ehbo-kamer! Zo fijn dat iedereen bij pretparken, zwembaden, musea meewerkt en meedenkt zodat ze alles kan blijven doen!” schrijft Jochem erbij.

Benefietoptreden

Omdat Jochem als geen ander weet wat voor impact deze stoornis heeft, zette hij zich eerder dit jaar in om narcolepsie de wereld uit te helpen. Met het benefietoptreden van zijn show Adem in, Adem uit haalde hij meer dan 92.000 euro op voor zijn stichting Waker worden wakker worden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP