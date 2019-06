Jochem Myjer heeft rust nodig na drukke periode: 'Ik ben gaar'

Jochem Myjer heeft een fantastisch, maar druk jaar achter de rug. Avond na avond stond hij met zijn show in Carré en dan is hij ook nog een succesvol kinderboekenschrijver.

Hij is nu wel toe aan wat rust.

Gaar

Momenteel is de cabaretier nog druk bezig met zijn uitverkochte shows in Koninklijk Theater Carré en andere theaters in het land, maar vanaf november wil hij er een jaar tussenuit. “Dan is het klaar “, zegt hij in een interview met RTL Boulevard. “Ik ben gaar.”

Texel

“Ik heb 23 jaar getoerd. Ik wil even rust”, legt hij uit. In het tussenjaar gaat Jochem naar zijn favoriete bestemming Texel, of zoals hij het zelf altijd noemt: ‘het Ibiza van het Noorden’. Ook hoopt hij veel meer tijd door te kunnen brengen met zijn gezin.

Schrijven

Maar heel lang stilzitten kan deze grappenmaker natuurlijk niet. Hij heeft al grootse plannen voor een derde kinderboek over De Gorgels. Hij heeft de smaak namelijk te pakken. Hij won niet voor niets de publieksprijs bij de Nederlandse Kinderjury 2019 voor zijn tweede boek De Gorgels en het geheim van de gletsjer.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP