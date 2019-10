Jochem Myjer openhartig over slaapziekte van zijn dochtertje

Het dochtertje van Jochem Myjer lijdt aan de slaapziekte narcolepsie. Dit is een zeldzame ziekte, waar maar weinig kinderen mee te maken krijgen. In een openhartig interview aan het AD vertelt de komiek over de intense periode, sinds zijn dochter de diagnose kreeg.

Het dochtertje van Jochem heet Limoni en is inmiddels alweer 10 jaar. De bekende Nederlander heeft ook een zoontje, Melle.

Advertentie

Slaapziekte

Jochem Myjer vertelt aan het AD dat de eerste symptomen bij zijn dochtertje vlak voor de herfstvakantie in 2016 te zien waren. Limoni was continu erg moe, vertelt hij. “‘Stop haar gewoon wat eerder in bed’, werd er gezegd. Maar tijdens de herfstvakantie viel ze om 10 uur ‘s ochtends in slaap voor de tv. En ze kwam een kilo per week aan, terwijl we gezond aten”, begint de grappenmaker.

Antidepressiva

De slaapziekte zorgde voor nare nachtmerries bij zijn dochtertje, waardoor de dokters haar antidepressiva voorschreven. “Ze viel overdag 6 keer in slaap en werd ’s nachts 6 keer wakker. Ze was dol op voetbal, maar raakte geen bal meer. En Limoni is een talentje hoor. Maar die tijdelijke verlammingen tastten haar coördinatie aan”, vertelt Jochem verder.

GHB

Inmiddels krijgt ze Xyrem, een medicinale GHB, toegediend om met de slaapziekte te kunnen leven. “Ze neemt nu dagelijks 3 medicijnen. Om half 10 ’s ochtends, om half 1 ’s nachts en nog eens om half 4 in de nacht.” Jochem vertelt dat Limoni altijd een zorgenkindje zal blijven. “GHB heet niet voor niets de rape-drug. Je bent niet wakker te krijgen. Wat als ze later studeert en er breekt brand uit? Of iemand komt haar kamer binnen… Daar denk je als ouders wel over na.”

Benefiet

Om aandacht te vragen voor de slaapziekte waar Limoni aan lijdt, staat Jochem dinsdag op het toneel met een benefietvoorstelling. De opbrengsten ervan gaan naar de stichting Wakker worden wakker worden, die hij samen met zijn vrouw Marloes opzette.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

lees ook Jochem Myjer bekent fietsdiefstal met hilarische foto op Instagram

Jochem Myjer bekent fietsdiefstal met hilarische foto op Instagram Lief, grappig of ontroerend: zó viert bekend Nederland Vaderdag

Bron: AD. Beeld: ANP