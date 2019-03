Jochem Myjer maakt 'WIDM'-grap die niet iedereen kan waarderen

De theatertournee Adem in, Adem uit van grappenmaker Jochem Myjer is in volle gang. Ook zaterdagavond stond hij in een uitverkocht Carré.

Ontknoping

Normaal gesproken ligt het publiek de hele avond krom van het lachen. Maar zaterdagavond maakte Jochem een ‘grap’ die voor flink wat boze gezichten zorgde. Tijdens de show was de grote ontknoping van Wie is de mol? en er zaten veel fans van het programma in de zaal.

Advertentie

Oeps

Jochem zelf kijkt het programma niet en verklapte in de tweede helft van de show wie de mol was. “Nog nooit zoveel boze gezichten bij een cabaretshow gezien”, schrijft hij op Twitter. “Sorry, wist niet dat dat zo belangrijk was.”

Dat je dan (als niet-wie-is-de-mol-kijker) even in de tweede helft verklapt wie de Mol is. Zaal op zijn kop. Nooit zoveel boze gezichten bij een cabaretshow gezien! Sorry, wist niet dat dat zo belangrijk was. Hahahaha 😬😬 #merelwestrik #WIDM #widm19 — Jochem Myjer (@jochemmyjer) March 9, 2019

Scheelt tijd

Gelukkig kunnen veel mensen er stiekem toch wel om lachen. Zo reageert iemand: “Geniaal! Ik kon er vreselijk om lachen, maar de mevrouw achter mij was minstens een kwartier van slag.” En iemand anders: “Genoten bij Jochem Myjer. En Wie is de mol? hoef ik niet meer terug te kijken. Dat scheelt weer tijd!”

Bron: Twitter. Beeld: ANP