Jochem van Gelder: “Wie is de mol? Is de reden geweest dat ik werd ontslagen”

Toen Jochem van Gelder 2 jaar geleden meedeed aan het populaire programma ‘Wie is de mol?’ kreeg hij kort daarna een telefoontje van zijn toenmalige werkgever SBS6: de presentator was ontslagen.

In een interview met het AD legt van Gelder uit waarom zijn deelname aan ‘Wie is de Mol?’ ook meteen het einde betekende van zijn carrière als presentator bij SBS6.

Advertentie

Programma’s geweigerd

Op het moment dat hij mee deed aan ‘Wie is de Mol?’ stond hij nog onder contract bij SBS6. De presentator had in 2016 maar liefst 3 keer geweigerd om een programma te gaan maken voor SBS6, waaronder ‘Reunited’. “Daarvoor zou ik lang naar het buitenland moeten. Dat heb ik in het verleden veel moeten doen en dat wilde ik echt niet meer”, zo vertelt hij.

Begrip voor besluit

Desondanks besloot hij wel mee te doen aan ‘Wie is de mol?’ dat destijds werd opgenomen in de Verenigde Staten. “Toen dat bekend werd, belde Talpa meteen. ‘Bij ons weiger je en nu ga je wel dit in Amerika doen?’ Dat ik toen drieënhalve week ben weggeweest was voor De Mol de druppel.” Toch keek van Gelder niet gek op van het besluit van De Mol. “Vanuit zijn perspectief begrijp ik het ook wel. Als alle presentatoren zo moeilijk zouden gaan doen als ik, schiet dat ook niet op.”

Verder als ZZP’er

Na zijn vertrek bij SBS is van Gelder verder gegaan als ZZP’er, iets wat hem prima bevalt. Hij werkt onder meer voor RTL 4, RTL 5 en Omroep Gelderland. “Dat vind ik te gek, echt. Ik zie het zo: óf je speelt op het hoofdpodium triangel, dat deed ik bij SBS. Óf je speelt een podium lager en maakt je eigen muziek. Mijn eigen programma’s, daar is bij Omroep Gelderland ruimte voor. Dat geef me meer voldoening.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP