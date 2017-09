Oeps: jochie moet door brandweer gered worden na verstoppertje spelen

In Arnhem moest vandaag de brandweer uitrukken om een jongetje uit benarde positie te redden na het spelen van verstoppertje.

In bovenstaande video zie je hoe een kleuter verstoppertje speelt met een camera op zijn hoofd.

Het jochie had zich verstopt in een ondergrondse afvalcontainer, schrijft de Telegraaf. Nadat hij erin was geklommen, ging de klep automatisch dicht en werd het ventje 2 meter naar beneden gekieperd in de ondergrondse ruimte.

Geschrokken

Gelukkig liep het goed af: de jongen kwam op een stapel afvalzakken terecht omdat de container vol was. De brandweer moest een metalen plaat uit de grond halen om het jongetje uit zijn ‘schuilplaats’ te tillen. De jongen raakte niet gewond, maar is wel enorm geschrokken.

