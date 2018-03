Jochie geeft politie 'boete' voor fout parkeren

Voor agenten uit Zoetermeer waren gister de rollen even omgedraaid: ze vonden namelijk een bekeuring op de voorruit van hun politiewagen. De kleine Maico had gezien dat de auto fout geparkeerd stond en besloot een fikse boete uit te schrijven.

De agenten moeten als straf een ‘boete’ betalen van snoepjes.

Vrijstelling

Op Facebook erkent de politie dat de auto inderdaad niet netjes geparkeerd stond. ‘Dat klopte in dit geval maar daar hadden we uiteraard een goede reden voor. De wet geeft ons daar gelukkig vrijstelling voor. Toch hebben we een bekeuring gekregen en zullen we dus snoepjes moeten betalen. Beste Maico, we hebben de bon bij onze bureauchef ingeleverd. We hopen dat hij de snoepjes snel komt betalen! (RdK) n.b. Foto van de overtreding in de comments,’ schrijven ze bij een foto van de boete.’

Bron: AD. Beelden: Facebook