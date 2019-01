Jody Bernal openhartig over huwelijkscrisis: ‘We gaan door een zware periode’

Het gaat momenteel niet goed tussen Jody Bernal en zijn vrouw Melissa. De zanger laat aan Story weten dat de twee vechten voor hun huwelijk.

“We gaan door een zware periode,” laat Jody weten.

Opvoeding kinderen

De huwelijksproblemen zouden vooral te maken hebben met het feit dat Melissa voor een groot deel verantwoordelijk is voor de opvoeding van de kinderen. Jody moet namelijk vaak tot in de late uurtjes werken. De jongste dochter van het stel is nu vijf maanden, maar slaapt helaas niet de hele nacht door. “Ze zou inmiddels moeten doorslapen, maar wordt nog altijd elke drie uur wakker.” Melissa moet hier, als Jody laat thuiskomt, in haar eentje voor zorgen.

Positieve verhalen

Jody geeft toe dat de twee momenteel denken aan relatietherapie. “Dat hebben we nog niet geprobeerd. Maar ik hoor daar in mijn omgeving veel positieve verhalen over. Dat sluit ik voor de toekomst voor mij en Melissa dan ook niet uit.”

Gefocust op gezin

Jody verliet vorig jaar het tv-programma Expeditie Robinson, omdat Melissa destijds zwanger was en hij besefte hoe belangrijk zijn familie voor hem is. “In mijn hoofd ben ik altijd met andere dingen bezig. Dat kan niet. Je moet op je gezin gefocust zijn.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress