Blij babynieuws: Jody Bernal wordt opnieuw vader

Feest in huize Bernal! Jody en zijn vrouw Melissa zijn namelijk in verwachting van hun tweede kindje. Op Instagram laat de zanger weten dolgelukkig te zijn.

“YAY! We’re on cloud 9! #newbaby”, jubelt Jody bij een foto waarop z’n dochtertje te zien is met een bord naast zich waarop staat: ‘Ik word grote zus’.

Een bericht gedeeld door Jody Bernal (@jodybernal) op 16 Feb 2018 om 3:57 (PST)

Zomerbaby

Het is de tweede keer dat hij vader wordt. Melissa is uitgerekend op 31 juli. ‘’Lekker in de zomer, hopen dat alles goed gaat net als bij de eerste’’, vertelt Jody aan RTL Boulevard. De zwangerschap van Melissa verloopt goed. Alleen tijdens het dansles geven, heeft ze soms last van harde buiken.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram/Brunopress