Dit zijn de zeven kleinkinderen van presidentskandidaat Joe Biden

Of Joe Biden de nieuwe president van Amerika wordt, dat weten we nog niet zeker. Toch goed om ons eens in hem en zijn familie te verdiepen.

Joe zou namelijk een ontzettende familieman zijn. Hij kreeg vier kinderen: zoons Hunter en Beau (die in 2015 aan hersenkanker overleed) en dochters Naomi en Ashley. Daarnaast heeft hij ook zeven kleinkinderen. Wie zijn zij?

Joe is heel hecht met zijn kleinkinderen. Ook tijdens de coronacrisis probeert hij zoveel mogelijk contact met ze te hebben: “Ik praat elke dag met ze, maar wel op afstand. Helaas mag ik ze niet omhelzen, dat mis ik heel erg.” Gelukkig wonen de meeste van zijn kleinkinderen dichtbij: “De kinderen van mijn zoon Beau wonen slechts anderhalve kilometer verderop. Ze komen vaak naar ons toegelopen en komen dan bij ons in de tuin zitten.” Dit zijn de zeven kleinkinderen van Joe:

Naomi Biden

De 26-jarige Naomi is de oudste dochter van Joe’s jongste zoon Hunter. Ze is vernoemd naar Joe’s jongste dochter, die bij een tragisch auto-ongeluk samen met Joe’s eerste vrouw om het leven kwam. Naomi is zelf zeer geïnteresseerd in politiek en is groot fan van haar opa. In mei haalde Naomi het diploma van haar rechtenstudie. Ze is samen met een jongen genaamd Peter Neal die ook rechten studeert.

Finnegan Biden

Finnegan is het jongere zusje van Naomi. Ze is vernoemd naar Joe’s moeder Jean Finnegan en ze studeert aan de Universiteit van Pennsylvania. Net als Naomi is ze groot fan van haar opa. Terwijl Joe vicepresident was, reisden beide kleindochters vaak met hem mee naar verschillende landen. Finnegan stond samen met Joe op het podium toen hij in Nevada was.

Maisy Biden

Maisy is de jongste van Hunter’s dochters. Maisy is goede vriendinnen met Sasha Obama, de dochter van voormalig president Barack Obama. Maisy en Sasha ontvingen tegelijk hun diploma van de middelbare school en naar verluidt hebben de families dat ook samen gevierd. Ook speelden de twee samen basketbal op de middelbare school, en daar zou Barack Obama over haar gezegd hebben dat er een basketbalcarrière voor in het verschiet ligt.

Natalie Biden

Natalie is de oudste dochter van Beau Biden, Joe’s oudste zoon die in 2015 aan hersenkanker overleed. Natalie is tot nu toe, ook vanwege haar jonge leeftijd, veel op de achtergrond gebleven, maar laat zich inmiddels wat meer horen als fan van haar opa. Onlangs vertelde ze in de media over haar oma Jill Biden: “Ze is geen doorsnee grootmoeder. Ze is een grappenmaker en ze is erg ondeugend.”

De vier kleindochters van links naar rechts: Maisy, Finnegan, Naomi, Natalie.

Robert “Hunter” Biden

Robert is het jongste kind van de overleden Beau. Van hem zijn met name foto’s bekend van toen hij jonger was en in 2008 samen met Joe door Amerika reisde. Op onderstaande, recentere foto is hij samen met Joe en zus Natalie te zien met mondkapjes op. Dit jaar verscheen hij ook in een video van het Democratisch Nationaal Comité samen met Naomi, Finnegan, Maisy en Natalie.

De jongste kleinkinderen

Joe heeft nog twee kleinkinderen, waarvan geen foto’s openbaar gemaakt zijn, omdat de twee nog zo jong zijn. In 2018 kreeg Lunden Alexis Roberts een kind, waarvan pas dit jaar werd bewezen dat Joe’s zoon Hunter de vader is. In 2019 trouwde Hunter met Melissa Cohen, waarmee hij in maart 2020 een zoon kreeg. Of Joe deze twee kleinkinderen al heeft kunnen ontmoeten ondanks de coronacrisis is niet bekend.

