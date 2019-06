Joëlle Witschge bevallen van zoontje en dít is zijn naam

Blij babynieuws voor Joëlle Witschge. De Expeditie Robinson-deelneemster is bevallen van haar eerste kindje. Het is een jongetje en hij heeft de naam Rio gekregen.

Joëlle en Dave zijn al jaren gelukkig samen. Sinds 10 november 2018 is het stel verloofd.

Hoogzwanger emigregen

Joelle en haar verloofde Dave Bulthuis zijn onlangs halsoverkop verhuisd naar Zuid-Korea. De voetballer met wie ze binnenkort gaat trouwen, gaat spelen voor de club FC Ulsun.“Ik ga mijn familie ontzettend missen”, liet Joëlle destijds weten. Eerder speelde Dave nog bij Heerenveen.

Zoontje Joëlle Witschge

Inmiddels is het stel gesetteld in Zuid-korea, en is dat tegelijkertijd ook het geboorteland van hun eerste kindje samen. Terwijl Joëlle 13 juni pas was uitgerekend, is het jongetje maandag al geboren in het ziekenhuis van de Zuid-Koreaanse stad Ulsan.

Op Instagram deelt Joëlle het blijde nieuws met haar volgers. “Welcome little one, #inlove”, schrijven ze erbij.”, schrijft ze erbij.

View this post on Instagram Welcome little one 👶🏼💫 #inlove Rio Bulthuis 💙 03/06/2019 A post shared by Joëlle Witschge (@joellewitschge) on Jun 3, 2019 at 3:10am PDT

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock

