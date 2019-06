Joëlle Witschge deelt eerste duidelijke foto van haar pasgeboren zoontje

Joëlle Witschge (27) is gisteren in Zuid-Korea bevallen haar eerste kindje. Nu deelt de kersverse moeder de eerste duidelijke foto van haar zoontje Rio op Instagram.

Op het zoete plaatje zien we Rio tevreden onder een schattig, blauw dekentje liggen.

Halsoverkop verhuisd

Joëlle beviel in een ziekenhuis in Korea, omdat zij en haar verloofde Dave Bulthuis begin dit jaar halsoverkop naar dit land zijn verhuisd vanwege de voetbalcarrière van Dave. De voetballer, met wie ze binnenkort gaat trouwen, gaat spelen voor de club FC Ulsun.

Pittige zwangerschap

Joëlle vertelde eerder in een interview met Beau Monde dat de eerste maanden van haar zwangerschap erg pittig waren. “Ik hield niks binnen, had nul energie en was oververmoeid. Ik kreeg last van nierstenen en een blaasontsteking. Ik was een slappe vaatdoek”, zei ze.

Genieten

Gelukkig voelde ze zich 3 dagen voordat ze naar Zuid-Korea vertrokken eindelijk weer wat beter. Inmiddels is het stel gesetteld in Zuid-Korea en kunnen ze nu volop gaan genieten van hun kleine mannetje.

Bron: Instagram. Beeld: ANP