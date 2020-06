Johan Derksen vertelt over Drenthe als vakantiebestemming en kijkers zijn enthousiast

In de talkshow van Beau van Erven Dorens krijgen verschillende regio’s in Nederland de kans zichzelf te promoten onder de noemer ‘Nederland vakantieland’. Drentenaren Margreet Beetsma, Ellen ten Damme en Johan Derksen vertellen graag wat Drenthe te bieden heeft.

De gedachte is dat veel Nederlanders deze zomer (noodgedwongen) in eigen land blijven, maar dat Nederland ook veel moois te bieden heeft.

Ongezouten mening

De uitzending begon met het protocol dat op verzoek van artsenorganisaties is gemaakt over hoe gekozen moet worden wanneer er niet genoeg plaats is voor alle patiënten, al dan niet met corona, op de intensive care. Het grote discussiepunt: moet leeftijd een rol spelen? Johan Derksen – wie uitgenodigd was vanwege zijn expertise over vakantieprovincie Drenthe – deelde graag zijn mening. Selecteren op leeftijd vond hij belachelijk. Op Twitter barstte het los met voornamelijk lovende woorden nadat hij zijn ongezouten mening gaf.

Gelukkig durft Johan Derksen nog wel uit te spreken op televisie wat hij vindt. De Nederlander moet ten allen tijden kritisch blijven, iets wat aan de tafels van praatprogramma’s niet wordt getolereerd. #beau — Florentius-Jan van Wassenaar (@FlorentiusW) June 16, 2020

Drenthe vakantieland

Maar uiteindelijk was dat niet waarvoor Derksen bij Beau aan tafel schoof. Hij kwam samen met Margreet Beetsma en Ellen ten Damme praten over Drenthe, en waarom je dáár deze zomer op vakantie wil gaan.

Arme Johan Derksen staat te trappelen van ongeduld. Hij wil zo graag praten over mooi Drenthe! 😤😅 #wachtenduurtlang #beau — Marja🌍✈️🦸🏽♀️ (@marjaibizalover) June 16, 2020

Er wordt verteld over de hunebedden, de prachtige natuur, de gemoedelijkheid. Dan vraagt Beau aan Derksen of hij Harry Muskee heeft gekend (geboren in Asssen, Drenthe). Derksen, onvermoeid als hij is, reageert: “Het is 50 jaar lang m’n vriend geweest en heb 12 jaar met hem getourd.” Een toch wel ongemakkelijk moment op de buis, volgens de kijkers op Twitter.

Ha ha ha….!! Redacteur die #Beau moest informeren over Harry Muskee en Johan Derksen had de verkeerde wiki pagina gelezen. 😂😂 — Pieter Tammens 🎙📱📻 (@PieterTammens) June 16, 2020

#beau oeioei, wat een slechte voorbereiding van Beau. Hij heeft geluk dat Snorremans het niet gepast vindt om hem in zíjn topic, promotie Drenthe, genadeloos neer te sabelen — robinmathijsen (@RobinMathijsen) June 16, 2020

#Drenthe

Onverschrokken gaat Derksen, net als Beetsma en Ten Damme door met de promotie van de provincie. Waarna het op Twitter klinkt: ‘Ik ga deze zomer naar Drenthe.’

Mooie aandacht voor de provincie Drenthe bij #beau Alle kwaliteiten komen langs waaronder ook de kwaliteiten van het Dwingelderveld 👍🏻 — Edwin Bos (@bosedwin) June 16, 2020

Ik ga deze zomer naar Drenthe. #beau — Said Boudriz (@SaidBoudriz) June 16, 2020

Lekkere uitzending vanavond met gasten die de tijd krijgen om vanuit hun hart te praten: Aboutaleb, Woesthof, vd Heuvel, ten Damme en natuurlijk Johan Derksen over Drenthe #beau — twan (@tcjvissers) June 16, 2020

Ontzettend leuk item bij #beau over Drenthe. — Jaap de Graaf (@JaapdeGraaf) June 16, 2020

Benieuwd waarom de provincie volgens Drentenaren nog meer dè vakantieplek van 2020 is? Je kunt de aflevering online terugkijken.

Vlogger Irma Knol woont in Assen en weet daarom de leukste plekjes te vinden voor een leuk dagje weg. In deze vlog neemt ze je mee:

