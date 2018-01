Dochter Johan Derksen deelt intens grappig kiekje uit de oude doos

Voor sommige mensen kwam het nieuws dat de Efteling de Python voorlopig gaat sluiten hartstikke hard aan. Maar niet bij Johan Derksen.

“Johan zag het al aankomen in 1990”, schrijft zijn dochter Marieke Derksen bij een geweldig grappige foto op Twitter.

Wacht. De Python wordt afgebroken? Waarom? Johan zag het al aankomen in 1990. De gezinsuitjes waren een feest bij de familie Derksen. #Efteling pic.twitter.com/VePKJQcKxO — Marieke Derksen (@mariekederksen3) 12 januari 2018

Het familiekiekje laat zien dat Johan Derksen eigenlijk altijd al een beetje een bromsnor is geweest. De foto is geschoten in de Efteling, maar zo te zien was Johan liever thuisgebleven. Hij lijkt hier zo níet onder de indruk dat hij waarschijnlijk het liefst eigenhandig de achtbaan had afgebroken.

De Python wordt momenteel gerenoveerd, maar gaat naar alle waarschijnlijkheid vanaf 31 maart weer open.

