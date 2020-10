Johan Derksen over verlies vrouw: “Voor mijn dochter was het niet te bevatten”

In Waar is de mol? was maandagavond te zien hoe Johnny de Mol samen met voetbalanalist Johan Derksen (71) afreisde naar Drenthe. Tijdens de trip ontstond een ontroerend gesprek. Daarin vertelt Johan Derksen over het verlies van zijn vrouw.

Vorig jaar viel Johan Derksen van de trap. In het ziekenhuis werd hij wakker met hechtingen, een gebroken oogkas en jukbeen, een hersenschudding en een arm die op 4 plekken gebroken was. In Waar is de Mol? vertelt Johan wat voor invloed dat op zijn dochter had. “Voor mijn dochter was het een traumatische ervaring”, legt hij uit. “Ze is haar moeder op precies dezelfde wijze verloren. Het was wel heel gek geweest als ik daar achteraan gegaan was.”

Achterover gevallen

In een ontroerend gesprek doet Johan nogmaals uit de doeken wat er op die verdrietige nacht gebeurde. “Ik vond haar toen ik ’s nachts thuiskwam van een wedstrijd”, vertelt de voetbalanalist. Van de dokter hoorde hij later wat er precies was gebeurd.

“Ze is achterover gevallen om dozen naar boven te brengen en is haar evenwicht verloren”, vertelt hij. Ze raakte met haar achterhoofd een traptrede onder haar. En die klap werd haar fataal. “Al haar hersenfuncties waren weg. Ze zou nooit meer kunnen horen, nooit meer kunnen ruiken en nooit meer kunnen zien.” Uiteindelijk overleed Johans vrouw.