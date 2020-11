Kijkers liggen in een deuk om uitspraken Johan Vlemmix in ‘First dates’

Zondagavond zagen de kijkers van First dates hoe Johan Vlemmix een eerste afspraakje had met de Limburgse José. De vonk sloeg niet over tussen de twee en volgens kijkers heeft dat alles te maken met de onhandige uitspraken van Johan.

De drie First dates specials met BN’ers worden uitgezonden op 8, 15 en 22 november. In de aflevering van zondag 15 november zagen we naast Johan Vlemmix ook actrice Jasmine Sendar, modeontwerpster Maria Tailor, YouTuber Thomas Brok en volkszanger Danilo Kuiters op eerste date gaan.

Wanneer Johan en zijn date José in gesprek raken, blijken ze al snel iets gemeen te hebben: hij verzamelt paspoppen, en zij beschildert ze. Toch lijkt Johan geen punten bij José te scoren wanneer hij haar vertelt dat hij ‘verzamelingen verzamelt’. Zo laat hij weten dat hij het verzamelen zelf vaak te lang vindt duren, dus dat hij het liefst complete verzamelingen koopt. Volgens kijkers klinkt hij meer als een hoarder en ook José snapt er helemaal niks van.

Onhandige uitspraken

Wanneer het gesprek gaat over de kookkunsten van Johan, doet hij een uitspraak die ook niet erg in de smaak valt bij José. Hij vertelt namelijk dat hij niet echt een koning is in de keuken, maar meer de koning van de magnetron. Ook wanneer José vraagt of Johan met zijn drukke leven wel tijd voor zijn vriendin zou maken in het weekend, geeft hij niet het gewenste antwoord. Aan het einde van de uitzending blijkt dat de vonk tussen Johan en José dan ook niet is overgeslagen: meer dan vrienden zullen ze niet worden.

Reacties

Op Twitter laten kijkers weten dat ze erg moeten lachen om Johan’s onhandige uitspraken. “Johan geeft les: hoe lul je jezelf in twee zinnen vast”, tweet een kijker. Ook zijn de schoenen van Johan de kijkers opgevallen, en niet bepaald in positieve zin. Maar naast dat kijkers lachend de spot met de goedlachse Johan drijven, laten ook veel kijkers weten dat ze hem een hele leuke kandidaat vinden. En wat ze over José te zeggen hebben? Die vinden ze massaal op Catherine Keyl lijken.

Heeft Johan nou bowlingschoenen aan? #FirstDates — Jan van Dijk (@JanvanDijk) November 15, 2020

Ik zie nu pas Johan z’n schoenen. Een absolute no go! #FirstDates — Bianca Visser (@FlyingBianca) November 15, 2020

Ik vind Johan de leukste van vanavond. #FirstDates — Judith (@jsouverijn) November 15, 2020

Volgens mij is Johan gewoon een hoarder #FirstDates — G͞͞o͞͞d͞͞d͞͞e͞͞l͞͞i͞͞j͞͞k͞͞d͞͞i͞͞n͞͞g͞͞ (@goddelijkding) November 15, 2020

Johan geeft les: Hoe lul je jezelf in twee zinnen vast 101#FirstDates — ABRACADANIEL (@thisisosm) November 15, 2020

Ik dacht dus dat Catherine Keyl de VIP was. Bleek het die Johan. #FirstDates — Robbie Grul (@Grulmeister) November 15, 2020

Nee mop. Johan heeft weinig tot geen tijd voor je. #FirstDates pic.twitter.com/YH2xRtlov9 — Silver Surfer (@RvanderDonk1) November 15, 2020

Ik dacht even dat Catherine Keyl de date van Johan was.#firstdates — 🅒🅘🅝🅓🅨 🦥 (@fruitpipcindy) November 15, 2020

Wie betaalt de rekening op een eerste afspraakje?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter, BNNVARA. Beeld: BNNVARA