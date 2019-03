Johan Vlemmix (60) opgenomen in het ziekenhuis

De Brabantse Johan Vlemmix (60) is opgenomen in het ziekenhuis. Wat precies de reden is van de ziekenhuisopname, wil hij liever nog niet kwijt.

Volgens de Eindhovense entertainer zijn ze met onderzoeken bezig. “Ik kan nog niet op de details ingaan, helaas. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, hopelijk valt het mee”, vertelde hij aan Albert Verlinde tijdens de uitzending van 6 Inside.

Confrontatie

Albert schrok een beetje van de reactie van Johan. Volgens de presentator gaat het niet goed met ‘m. “Het is niet de Johan zoals we hem kennen, dit is een hele vervelende confrontatie waar hij middenin zit”, zei de presentator. Hij hoopt dan ook dat Johan binnenkort wat meer duidelijk wil geven over de reden van zijn ziekenhuisopname.

Zwaar

Johan had vlak voor carnaval ook al een griepje te pakken. Maar ondanks dat hij zich alles behalve fit voelde, verscheen hij toch als prins carnaval van Rommelgat. Op Twitter deelde hij wat kiekjes van het feest in Brabant. Dat feesten viel hem wel zwaar, geeft hij toe. “Het valt niet mee, dat kan ik je wel vertellen”, zei hij tegen Omroep Brabant.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: ANP