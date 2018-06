John de Mol (63) was gisteravond te gast in ‘RTL Late Night’. Daar werd flink ruimte gemaakt voor sentiment. Want naast het afscheid van Humberto, was er natuurlijk ook een kersvers kleinkind te bespreken.

De tv-baas mag zich sinds anderhalve maand ‘opa’ noemen. Zijn zoon, Johnny de Mol, heeft op 23 april zoontje Johnny junior op de wereld verwelkomd. En tussen het gepraat over de recente ontwikkelingen op tv door, wilde Humberto graag meer over het hummeltje weten.

Fantastisch gevoel

John laat weten dat hij het moeilijk vindt om over zijn kleinzoon te praten, omdat hij er zo “ongelooflijk emotioneel” van wordt. “Als je me aan het huilen wilt hebben, moeten we het lekker over m’n kleinkind gaan hebben. (…) Het is een ervaring, ik kan het bijna niet onder woorden brengen. Het is zo’n fantastisch gevoel als je voor het eerst zo’n klein hummeltje in je handen houdt en het is je kleinzoon.”

Intenser dan vader worden

De trotse opa vervolgt dat hij het nog intenser ervaart dan toen zijn eigen zoon geboren werd. “Dan ben je nerveus en heel anders bij betrokken. Nu was het een soort warm bad waar je in kwam. Het is fantastisch om mee te maken.”

Traditie

Dat de kleine Johnny naar opa John vernoemd is, vindt hij natuurlijk maar wat leuk. “Die discussie was hele kort toen bekend werd dat het een jongetje werd”, grapt hij. “Die traditie houden we in eer.”

