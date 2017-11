John Ewbank deelt oude foto met een héél ander kapsel

John Ewbank kennen we al jaren met stijl, blond haar, maar wat veel mensen niet weten is dat hij vroeger een bos krullen had. Hij helpt ons even herinneren op social media.

Op Instagram deelde John vandaag een kiekje van vroeger met zijn zus Kim. Op de foto hebben de twee bijna hetzelfde kapsel en lijken volgens John zelf net een tweeling. Wat vind jij van het kapsel?

Uit de oude doos. Met mn zussie @kimewbank ♥️ #twinningiswinning #ookquahaar Een bericht gedeeld door John Ewbank (@johnewbankofficial) op 31 Okt 2017 om 11:48 PDT

Bron: Instagram. Beeld: iStock.