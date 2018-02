Acteur John Stamos is in het huwelijksbootje gestapt

Acteur John Stamos, die we vooral kennen als ‘uncle Jesse’ uit de serie ‘Full House’, is in het huwelijksbootje gestapt.

Zijn bruid is Caitlin McHugh, een 31-jarig model en actrice. Afgelopen zaterdag trouwde het stel in een kerkje in Studio City, Californië.

Dansvloer

De intieme receptie was in het huis van de acteur in Beverly Hills, compleet met live band en een dansvloer.

Liefde op de set

John en Caitlin zijn bijna 2 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar in 2011 op de set van Law & Order: SVU, maar ze begonnen pas met daten toen ze elkaar een paar jaar later op de set van Fuller House opnieuw zagen.

In verwachting

In oktober vroeg John zijn vriendin ten huwelijk op haar meest favoriete plek ter wereld, Disneyland. En in december konden we al melden dat het gelukkige koppel hun eerste kindje verwacht. Wanneer Caitlin is uitgerekend is niet bekend.

#Overjoyed Een bericht gedeeld door John Stamos (@johnstamos) op 21 Jan 2018 om 9:27 (PST)

Bron: Redbookmag. Beeld: ANP