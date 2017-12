Blij babynieuws: John Stamos (54) wordt vader

Acteur John Stamos, die we vooral kennen als ‘uncle Jesse’ in de serie ‘Full House’, wordt vader! De verloofde van John, Caitlin McHugh, is in verwachting van hun eerste kindje.

Caitlin (31) vertelt tegen People magazine over het moment dat ze John vertelde dat ze zwanger was: ”Zijn gezichtsuitdrukking was onbetaalbaar. Het was de uitdrukking van een man die heel graag een eigen gezinnetje wilde stichten, maar niet zeker wist of dat ooit nog zou gebeuren. En toen gebeurde het.”

Grappen uithalen

“Ik word een grappige vader”, denkt de 54-jarige John. “Ik heb lang kunnen oefenen. Ik heb alle geintjes die je met een baby kunt uithalen al eens gedaan op tv. Alle grappen en grollen en dingen die je met een luier kunt doen.”

John en Caitlin zijn bijna 2 jaar samen. In oktober vroeg John zijn vriendin ten huwelijk in Disneyland. Wanneer het stel is uitgerekend is niet bekend.

Bron: People. Beeld: Getty Images