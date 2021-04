John van den Heuvel geëmotioneerd vanwege stilgeboren dochter

Het is inmiddels dertig jaar geleden dat de dochter van John van den Heuvel (58) en zijn vrouw Mariette stilgeboren werd. Maar dat betekent niet dat het verlies er makkelijker op is geworden. Als Özcan Akyol het onderwerp aansnijdt in De Geknipte Gast (geknipt worden hoeft John immers niet) breekt de Telegraaf-verslaggever als hij een passage uit zijn eigen boek voordraagt.

“Het moment dat het weer zoveel jaar geleden is, bijvoorbeeld haar sterfdag, blijft een zwarte dag”, zegt John met een gebroken stem.

De passage uit het boek van John gaat als volgt: “Ons kindje heeft een enorme groeiachterstand en is zwaar gehandicapt. Dat blijkt uit de echo. We zijn kapot van verdriet en desperaat verlaten we met toestemming het ziekenhuis om het weekeinde thuis door te brengen. Nog slechter nieuws volgt maandag als we ons weer melden. Bij een navelstrengpunctie blijkt het hartje van ons dochtertje stil te staan.” Op 11 april 1991 kwam Kirsten na een voldragen zwangerschap van 9 maanden levenloos ter wereld.

John geeft aan dat hij het moeilijk vindt om dit verhaal voor te lezen. “Weet je wat het is?” vertelt hij Özcan. “Het is gek, want het is al langer geleden. Het blijft toch een open wond.” John en zijn vrouw kregen daarna nog drie zoons gekregen, maar Kirsten voelt nog altijd als een onderdeel van het gezin. Jaarlijks bezoeken ze het graf van hun dochter.

Stilstaan bij de sterfdag

“Het was ons eerste kindje. Dan verheug je je daarop. Het duurde best lang voordat we zwanger werden, dus we waren zielsgelukkig”, vertelt John verder in het interview. Dat de ouders in spe pas in zo’n laat stadium ontdekten dat het helemaal mis was, was een enorme klap voor hen.

Op 11 april stond John stil bij de geboortedag van Kirsten. Op Instagram schreef hij: ‘Onze Kirsten zou dus vandaag 30 jaar zijn geworden. Na Kirsten kregen we drie zoons, met wie we uiteraard zielsgelukkig zijn. Maar de korte tijd dat Kirsten in ons leven was, koesteren we nog altijd en zullen we nooit vergeten.’

