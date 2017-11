Zó vroeg Johnny de Mol zijn vriendin Anouk ten huwelijk

Begin september maakte Johnny de Mol groot nieuws bekend: hij gaat trouwen met zijn grote liefde Anouk. Veel was er niet bekend over het aanzoek, maar nu vertelt Johnny uitgebreid hoe het eruit zag.

In de nieuwe Linda Man, waar Johnny gasthoofdredacteur van was, vertelt Johnny in een interview dat hij eerst een biertje heeft gedronken met de vader van Anouk om te vragen of hij met haar mag trouwen. Toen hij zijn goedkeuring had, heeft hij de hulp van Anouks dochtertje Kiki ingeschakeld.

Voorbereidingen

“Ik ben samen met Anouks dochter Kiki een hele dag bezig geweest met de voorbereiding van mijn aanzoek. We kochten kinderchampagne en gewone champagne, rozen en ballonnen. Elke keer als Anouk belde, haalde ik de hoorn zo snel mogelijk bij Kiki weg om te zorgen dat ze niets zou verklappen. Aan het eind van de dag kwam ze thuis. Het hele huis was versierd. Ze stapte met grote ogen binnen, en ik wilde net op mijn knieën gaan toen Kiki riep: ‘Hij gaat je ten huwelijk vragen'”, vertelt Johnny. Wanneer het stel gaat trouwen, is nog niet bekend.

Beeld: ANP.