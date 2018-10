'Johnny de Mol en Anouk van Schie vandaag al getrouwd'

Volgens RTL Boulevard zijn Johnny de Mol en zijn Anouk van Schie vandaag getrouwd.

Aanwezig waren in ieder geval tante Linda de Mol en vader John.

Linda zei eerder nog dat haar bekende neefje volgende week zou trouwen. Het lijkt erop dat ze dat deed om iedereen te misleiden. Het grote feest zou later nog plaatsvinden, maar de twee zijn nu getrouwd voor de wet. Het management van Johnny heeft nog niet gereageerd op het mogelijk voltrokken huwelijk. Of het dus echt zo is dat de twee ‘ja’ tegen elkaar hebben gezegd, is nog de vraag. In april dit jaar werden Johnny en Anouk de ouders van zoontje John.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP