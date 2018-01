Johnny de Mol deelt mooi bericht over vaderschap op verjaardag

Vandaag viert Johnny de Mol zijn 39e verjaardag. Het wordt een spannend jaar voor Johnny, want dit jaar zal hij vader worden van zijn eerste kindje. Dat vraagt natuurlijk om een emotioneel bericht op zijn verjaardag.

Op Instagram deelt Johnny vandaag een foto uit de oude doos. Hoewel de foto zeker 30 jaar oud moet zijn, zie je nog steeds duidelijk dat hij het is.

Grote voorbeeld

Bij de foto schrijft hij: “Kinderen zijn de aller , aller-leukste wezentjes op aarde. Ze zijn eerlijk, recht voor z’n raap en dat allemaal zonder aanzien des persoons want het maakt een kind niks uit of jij zwart, wit , arm , rijk , jong of oud bent. Als jij het kind wat aandacht geeft en het echt ‘ziet’ dan ben jij zijn of haar grote voorbeeld. Het is het mooiste wat er is…”

Stevig drinken

Maar Johnny blijft natuurlijk Johnny en moet ook nog even duidelijk maken dat er ook ruimte is voor nog iets anders op zijn verjaardag: ‘goed stevig drinken’. “Rock&roller en weldoener in 1 … gaat prima hand in hand!”, sluit hij het bericht af. Daar proosten we dan maar op!



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.