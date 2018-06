Johnny de Mol openhartig: 'Anouk heeft een miskraam gehad'

Op 23 april werd Johnny de Mol voor het eerst vader van zoontje Johnny. Het eerste kindje voor Johnny en zijn vriendin Anouk. In een interview vertelt Johnny openhartig dat ze al een keer eerder in verwachting waren, maar dat Anouk toen een miskraam heeft gehad.

In het programma ’24 uur mandekking’ met Ellen Hoog en Naomi van As vertelde hij dit verdrietige nieuws. “We waren al een keer eerder zwanger en dat is misgegaan”, zei hij daarover. Toen Anouk voor de tweede keer zwanger bleek te zijn, wist Johnny zeker dat hij met haar wilde trouwen. Dat regelde hij binnen een dag samen met het dochtertje van Anouk uit een eerdere relatie.

Beklonken

Johnny en Anouk leerde elkaar drie jaar geleden kennen. “Toen waren we een beetje aan het appen. Toen hebben we afgesproken en toen was het eigenlijk al vrij snel beklonken.” Op 23 april werd dat helemaal beklonken met zoontje Johnny. In een interview vertelde Anouk al eerder dat ze hoopte dat ze een kleintje zouden krijgen. “Ik denk dat we het heel goed hebben samen nu en ik hoop dat het zo blijft”, zei ze toen.



Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.