Johnny de Mol deelt foto van eerste blokje om met de baby in designer kinderwagen

Johnny de Mol is al bijna twee weken de trotse vader van een zoon. Nu deelt de presentator een foto waarop hij voor het een blokje om maakt met Johnny junior.

“Eerste keer naar buiten! Feestje hoor, papa zijn”, schrijft hij bij het kiekje.

Moschino

Naast reacties als ‘staat je goed!’ en ‘stralende papa’, wordt de kinderwagen ook druk besproken. Want wat is ‘ie gaaf, met die gouden vleugels aan de zijkant! Het is een buggy van het merk Moschino ontworpen door Jeremy Scott, en kost 399,95 euro.

Broertje voor Kiki

Johnny’s vriendin Anouk van Schie (36) is op 23 april bevallen van hun eerste kindje samen. Zelfs had ze al een dochtertje uit een eerdere relatie, de 4-jarige Kiki. Zij kan haar geluk nu vast ook niet op met een broertje erbij.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram

Ook een baby op komst, of op zoek naar een kraamcadeautje?

Zelf je geboortekaartje ontwerpen? Libelle’s Sisa laat zien hoe makkelijk en mooi je dit zelf kunt doen: