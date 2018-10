Johnny de Mol deelt mooi plaatje van de eerste dans met Anouk

Johnny de Mol (39) en zijn vrouw Anouk van Schie (36), nu Anouk de Mol, gaven elkaar afgelopen week het jawoord in de buitenlucht op een geheime locatie in de Portugese Algarve. Ze zijn daar duidelijk nog van aan het nagenieten en delen nu een foto van hun eerste dans samen.

Het koppel trouwde omringd door een select clubje vrienden en familie. Johnny plaatst nu een foto van de eerste dans samen en schrijft daarbij: “Ik heb jou lieverd, voor altijd!”. De verliefde Johnny schrijft er nog in hashtags bij: “Het mooiste komt er nog aan. Mijn vrouw.” Kijk ze eens stralen!

Niet op huwelijksreis

Johnny en Anouk vormen samen met hun zoontje John (6 maanden) en Kiki (5), de dochter van Anouk uit een vorige relatie, een gezin. Ze besloten niet op huwelijksreis te gaan vanwege hun zoontje. Ze vonden hem nog te jong om alleen te laten. “Dus ergens volgend jaar, als die kleine een jaar is of zo, kunnen we wat langer weg met z’n tweetjes”, zei Johnny dinsdag in de ochtendshow Ekdom in de morgen op Radio 10.

Beeld: ANP, Instagram.

