Johnny de Mol en Anouk van Schie zijn getrouwd!

Johnny de Mol en Anouk van Schie mogen elkaar officieel man en vrouw noemen. De twee zijn vrijdagmiddag in het bijzijn van vrienden en familie getrouwd in de Portugese Algarve.

Johnny en Anouk gaven elkaar het jawoord tijdens een intieme plechtigheid in de buitenlucht. Het stel had gekozen voor Portugal omdat zij en hun ouders daar al jaren komen. Daarnaast was de trouwlocatie zo goed als onbereikbaar voor mensen die niet waren uitgenodigd.

Bohemian bruiloft

Een stralende Johnny de Mol vertelde vanavond aan zijn nieuwe werkgever SBS 6 (tot deze zomer werkte hij bij RTL 4, red.) dat hij met volle teugen had genoten van de trouwerij. “Dit was zo gaaf! Aan de ene kant ben ik heel hoog aan het vliegen, maar aan de andere kant door de ceremonie heel erg gegrond. We hebben vandaag onze liefde bezegeld. Nu is het hier heel erg bohemian, maar gisteren hebben we met z’n allen gewoon in een kippentent gegeten. Vandaag was iedereen in het zwembad voetbalspelletjes aan het doen. Het is dus een heel relaxed schema. Maar ik ben er vooral nog heel erg vol van.”

