BN'er deelt schattige foto van vroeger: zie jij wie het is?

Speciaal voor stichting Het vergeten kind, deelt een BN’er een foto van vroeger. Ra, ra, wie is dit?

“Onbezorgd, liefdevol en ruimte om te leren en te spelen. Dat was mijn jeugd”, schrijft diegene bij het kiekje.

It’s… Johnny!

Het vrolijke ventje is niemand minder dan Johnny de Mol. Gisteravond schoof de vader in spé aan bij RTL Late Night, om in de voetsporen van zijn overleden vriendin Guusje Nederhorst aandacht te vragen voor vergeten kinderen in Nederland.

“100.000 kinderen in Nederland groeien op in gezinnen met meervoudige problemen”, pent Johnny bij zijn foto. Hij roept op om Het vergeten kind, dat zich voor deze kinderen inzet, te helpen. “Een kinderlach steelt je hart. Kinderen zijn de toekomst.”

Gek pakje

Ook maakt Johnny een grappige opmerking over zijn, eh… beeldige outfit op de foto, die moeder Willeke Alberti hem hoogstwaarschijnlijk aangetrokken had. “Wel een gek pakje hoor, mam.”

