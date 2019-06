Johnny de Mol laat doorschemeren op welk geslacht hij hoopt voor aankomende baby

Nog geen week geleden maakte presentator Johnny de Mol bekend dat hij en zijn vrouw Anouk in verwachting zijn van hun tweede kindje. Nu licht hij voor het eerst zijn enthousiasme toe.

“Ja, het ging vrij snel en wij zijn natuurlijk hartstikke blij. Ja, dat zoiets ook maar weer lukt, dat blijft een klein wondertje en daar zijn wij heel gelukkig mee”, zegt Johnny tegen Shownieuws.

Geen geheim meer

Voor Anouk komt daar nog een ander voordeel bij: “Nu kan ze gewoon lekker haar buik laten hangen en als ze misselijk is hoeft ze zich niet te verbergen”, aldus Johnny.

Geslacht

Ze hebben nog niet bekend gemaakt wat het geslacht van het kindje gaat zijn. Toch laat hij merken waar hij stiekem op hóópt: “Nee, mij maakt het echt niets uit, als het maar een gezond jongetje is”, zegt de presentator met een geniepig lachje.

Huwelijk

De twee trouwden in 2016. In 2018 kregen Johnny en Anouk al een liefdesbaby: Johnny (1). De presentator zegt daarover: “Dat is een klein monstertje, dus ik hoop dat hij straks om kan gaan met de verdeelde aandacht.” Anouk heeft ook nog dochtertje Kikki (4) uit een eerder huwelijk, wie Johnny zijn bonusdochter noemt. Zij maakte eerder al een mooie tekening over de komst van de kleine:

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP