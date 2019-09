Johnny de Mol maakt het geslacht van zijn kindje bekend

Johnny de Mol (40) en Anouk de Mol – van Schie (37) maakten in juni bekend in verwachting te zijn van een tweede kindje. Nu hebben ze verklapt dat ze opnieuw beschuit met blauwe muisjes in huis mogen halen.

Want nadat ze in 2018 Johnny Jr. in hun armen mochten sluiten, verwachten ze opnieuw een jongetje. Hoera!

Bekendmaking tijdens eigen show

Anouk liet donderdagavond voor het eerst haar groeiende babybuik in het openbaar zien in een prachtige zwarte glitterjurk. Dat deed ze op de rode loper van Hier is de Mol, de nieuwe theatershow van Johnny. Tijdens de show deed hij ook de geslachtsonthulling.

Grapje

Johnny’s stiekeme hoop wordt dus werkelijkheid, want tijdens een interview in juni grapte hij nog: “Nee, mij maakt het echt niets uit, als het maar een gezond jongetje is.” Die Johnny.

Huwelijk

Johnny en Anouk trouwden in 2016. In 2018 kregen ze al een liefdesbaby: Johnny. Anouk heeft ook nog dochtertje Kikki uit een eerder huwelijk, wie Johnny zijn bonusdochter noemt.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP