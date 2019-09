Johnny de Mol onthult bijzondere details over privéleven

Johnny de Mol praat in de media niet zo snel over zijn bekende familie of persoonlijke leven. Hij hecht dan ook veel waarde aan zijn privacy. Maar voor zijn eigen theatershow Hier is de Mol maakt de presentator en acteur een uitzondering.

De theatershow van Johnny gaat donderdag in première in Amsterdam. Dat is al ontzettend spannend, maar er is meer. Want de bekende man wordt binnenkort ook nog eens voor de tweede keer vader.

Theatertour

Aan Shownieuws vertelt Johnny de Mol dat hij in de show liedjes gaat zingen en allerlei onbekende details over zichzelf én zijn familie gaat onthullen. “Op sociale media ben ik niet zo open en deel ik niet zo veel foto’s van mijn privéleven. Maar in mijn show wel. En daar horen ook wat wilde verhalen uit de oude doos bij”, vertelt Johnny.

Liefdesleven

Zo gaat Johnny in op zijn eerdere relatie met Chantal Janzen. “We zaten op een boot en konden daar niet zomaar vanaf. En als je dan heel nodig naar de wc moet, heb je wel een probleem…”, geeft hij grappend weg. Ook reageert hij voor het eerst op zijn vermeende contact met Pamela Anderson. “Het is geen geheim dat er iets is gebeurd, maar meer kan ik nu nog niet vertellen”, aldus de acteur.

Johnny de Mol staat deze week in Libelle met een groots en openhartig interview. Heb je het blad niet in huis maar wil je het interview wél graag lezen? Dan kan dat hier.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP