Als haren op zijn hoofd: Johnny de Mol heeft spijt van déze tatoeage

Er is één ding waar Johnny de Mol ontzettend veel spijt van heeft: het laten zetten van een bepaalde tatoeage.

De presentator liet dan ook dinsdagavond bij Jinek weten dat hij deze tattoo weg wil laten laseren.

Kunstwerk

Johnny was te gast bij de talkshow, waar het aan tafel over het nieuwe programma van André Hazes ging. Dit programma gaat over het verwijderen van tatoeages waar je spijt van hebt. Johnny, wiens tattoo’s niet meer op twee handen te tellen zijn, kreeg van Eva de vraag of hij nog meer tattoo’s wil. Johnny liet weten dat het ‘kunstwerk’ nog niet af is en dat de naam van zijn tweede zoon Fender nog op zijn lichaam moet komen.