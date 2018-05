Johnny de Mol laat bijzondere tatoeage zetten voor pasgeboren zoontje

Op 23 april is Johnny de Mol voor het eerst vader geworden van zoontje Johnny. Dat maakte hij bekend met een mooie foto met zijn vriendin Anouk en de kleine jongen. Twee weken later doet hij iets heel bijzonders voor de kleine Johnny.

Op Instagram deelt Johnny vandaag een foto van zichzelf in een tattoostudio en schrijft daarbij: “Nieuwe tatoeage voor mijn zoon”. Op de tweede foto in het bericht deelt hij het eindresultaat. Het is niet zijn naam, maar een symbolische creatie geworden:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.