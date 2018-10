Johnny de Mol laat met deze foto zien hoe hij dierendag viert

Het is vandaag dierendag en ook BN’ers zetten massaal hun geliefde huisdier in het zonnetje.

Johnny de Mol doet dat met zijn hondje Hop. Hij deelt op social media een gezellige foto met zijn viervoeter. ‘Elke dag is Hoppie-dag’, schrijft hij bij de foto. Dat de presentator een foto plaatst met zijn Franse bulldog is bijzonder, want hij zou eigenlijk in Buenos Aires zijn voor zijn vermeende huwelijksreis.

Johnny zou namelijk deze week getrouwd zijn met Anouk van Schie.

Johnny en Anouk:

Bron: Instagram. Beeld: ANP