Dít is de reden dat Johnny en Anouk niet op huwelijksreis zijn

Johnny de Mol en zijn liefde Anouk van Schie, nu Anouk de Mol, zijn na hun droomhuwelijk niet op huwelijksreis gegaan. Daar hebben ze een goede reden voor.

Ze gaven elkaar afgelopen vrijdag het jawoord, maar ze gaan voorlopig niet op huwelijksreis.

Dat komt door hun zoontje Johnny. Het ventje is bijna zes maanden oud en ze vinden hem nog te jong om lang alleen te laten – of om mee te nemen. “Dus ergens volgend jaar, als die kleine een jaar is of zo, kunnen we wat langer weg met z’n tweetjes. Hij is nu nog te klein om zo lang alleen te laten.”

Johnny zal deze week niet bij het Gouden Televizier-Gala zijn, hoewel hij wel is genomineerd en dus kans maakt op een prijs. “Dit is onze vrije week, we moeten nog even bijkomen van alles, dus ik ga er niet bij zijn helaas.” Samen met Humberto Tan en Beau van Erven Dorens maakt hij kans op de prijs voor beste presentator.

Anouk heeft al een dochtertje van 5 jaar oud, Kiki:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP