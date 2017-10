Zó zag Johnny de Mol er heel wat jaren geleden nog uit

Presentator en acteur Johnny de Mol heeft een leuke foto van vroeger gedeeld op social media.

Hij laat zien hoe hij eruit zag toen Johnny nog écht een Johnny was. Op Instagram schrijft hij: “Braafste jongetje van de klas….”.

Vader

Wat weinig mensen van Johnny weten: op zijn 13e richtte hij al zijn allereerste rockband, Plain habit, op. Hij maakte wel zijn havo af en daarna ging hij al gauw bij veel televisieprogramma’s achter de schermen werken. In het jaar 2000 was hij te zien als Sylvester Koetsier in Goede Tijden Slechte Tijden. Daarna stroomden de rollen en de klussen als presentator binnen. Johnny verwacht momenteel zijn eerste kindje met zijn partner, Anouk van Schie.

Braafste jongetje van de klas…. 😂💥🎈 #tbt #broekie #celebratelife #sproetkop #boefjehoor Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 19 Okt 2017 om 6:36 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: Instagram