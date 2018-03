Johnny de Mol verlaat RTL voor déze zender

Presentator Johnny de Mol (39) stapt deze zomer over van RTL naar SBS6. De aanstaande vader heeft bij de zender een 3-jarig contract getekend. “Terug op het oude nest! Geweldige tijd gehad bij RTL4 en nu op naar nieuwe avonturen bij SBS6!”

Johnny werkte van 2008 tot 2013 ook al voor SBS, waarnaar hij verhuisde naar RTL. Daar maakte hij onder ander Johnny Into The Wild, SynDROOM en Reis van je leven. Bij SBS6 zal de presentator ook zeker niet stilzitten, want er staat onder andere een grote studioshow, een muziekprogramma en een variant op SynDROOM op de planning.

Werken met John

De overstap naar SBS6 betekent ook dat Johnny weer met zijn vader John gaan werken. Hij is daar erg blij mee, vertelt hij in een interview met Shownieuws. “Als je de keuze hebt om weer te gaan werken met die ouwe van mij, wat ook gebeurd is de afgelopen tijd, dat is dan wel een doorslaggevende factor geweest.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Shownieuws, RTL. Beeld: ANP