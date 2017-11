Johnny de Mol weet nú al hoe hij zijn zoon gaat noemen (en dit is de naam)

Johnny de Mol en zijn aanstaande bruid Anouk van Schie verwachten binnenkort een zoon en 1 ding weten ze al zeker: de naam.

Vandaag maakt de presentator bekend wat de jongensnaam zal worden.

Makkelijke keuze

En dat wordt, niet geheel verrassend, óók Johnny. Het is natuurlijk een echte familienaam.”Mijn overgrootvader heette zo en mijn opa en mijn vader ook, dus dat was geen moeilijke keuze”, zegt Johnny de Mol. ”Het gaat al best wat generaties terug.”

Wanneer hun zoon ter wereld komt, is nog niet precies bekend. In oktober maakten de twee bekend dat ze samen een kindje krijgen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP