Johnny de Mol deelt opmerkelijke sneer uit aan Wendy van Dijk

Johnny de Mol heeft vriend en vijand verbaasd met een wat vileine uitspraak over Wendy van Dijk. Die deed hij donderdagavond in 6 Inside.

Samen met Romy Monteiro presenteert Johnny de nieuwe talentenjacht DanceSing op SBS 6. Tijdens een interview daarover voor de nieuwe talkshow 6 Inside, sneerde de presentator naar oud-collega Wendy.

Advertentie

Heel lullig

In 2015 presenteerde Johnny met Wendy de talentenjacht Superkids op RTL 4. Met dat in je achterhoofd, zijn de volgende woorden die Johnny uitsprak wel héél opmerkelijk: “Het is fijn om in een studio te staan naast iemand die ook een beetje weet wat ze aan het doen is. O, dat is heel lullig voor Wendy van Dijk dit.”

Huwelijksproblemen

Dat hij Wendy zo expliciet noemt, maakt het er niet subtieler op. En zeker nu haar huwelijk met Erland Galjaard in zwaar weer verkeert, denken we dat de presentatrice nog minder op dit soort vileine opmerkingen zit te wachten. Wie weet biedt Johnny zijn excuses nog aan…

Je kunt het fragment hier terugkijken.

Bron: 6 Inside (SBS 6). Beeld: ANP

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Dit bijzondere cadeau nam de beste vriend van Johnny de Mol mee naar zijn bruiloft: