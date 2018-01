Johnny de Mol herdenkt vriendin Guusje Nederhorst met persoonlijke foto

Op 29 januari 2004 overleed Guusje Nederhorst op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.

Johnny de Mol kende haar goed en plaatst op Instagram een lieve foto van Guusje.

Bij zijn foto schrijft hij: ‘Lieve Guus, je stichting @hetvergetenkind gaat goed en ik ben een trotse ambassadeur!’.

Kort na de geboorte van haar zoon Dean wist Guusje, die eigenlijk Barbara Augustine heet, dat ze ziek was. Hij is inmiddels 14 jaar oud. Ze werd vooral bekend als haar rol als Roos Alberts-de Jager in Goede tijden, slechte tijden, waar ze van 1992 tot 2000 in speelde). Zijn vader Dinand schrijft op social media bij een donkere foto de tekst: ”Have a great day wherever you are”.

Ook Tanja Jess deelt een plaatje van vroeger om even stil te staan bij de sterfdag van haar vriendin.

Still missing you ❤ #foreverinmyheart Een bericht gedeeld door Tanja Jess (@tanjajess) op 28 Jan 2018 om 11:52 (PST)

De nieuwe partner van Dinand, Lucy, deelt ook haar liefde op Instagram. Zo zegt ze: “Je bent voor altijd in onze gedachten, onze harten en in onze glimlachen”.

Bron: Instagram Johnny de Mol. Beeld: ANP