Jojanneke (36): "En toen zei ze het ergste wat ze zeggen kon"

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Jojanneke die het heftige en treurige verhaal vertelt over dat ze in de steek is gelaten door haar (ex-)man en haar beste vrienden.

Jojanneke (36): “Ze waren onze beste vrienden. Mijn man en Joris kenden elkaar van hun middelbareschooltijd en waren altijd bevriend gebleven. Eerst kwam ik erbij en later Annelies, de vriendin van Joris met wie hij later ook trouwde. We trokken vaak met z’n vieren op. Als er problemen waren, praatten we er met elkaar over.

Steun

Mijn man had een dip toen hij zijn baan kwijtraakte na een reorganisatie. Joris hielp hem erdoorheen. Ik kreeg een miskraam, en Annelies was er voor me. Zij kreeg een hernia, en hun kinderen logeerden een paar weken bij ons. Het ging allemaal zo vanzelfsprekend en het voelde zo goed.

Bedrogen

Tot mijn man me op een avond vertelde dat hij verliefd was geworden op een andere vrouw en met haar verder wilde. Annelies was de eerste aan wie ik het wilde vertellen. Ik belde haar huilend op en ze kwam meteen. Joris was toen al vertrokken, met een weekendtas spullen. Later zou hij de rest wel ophalen. Ik was overstuur, Annelies bleef gelukkig heel rustig. Dat hielp en na een uurtje was ik een beetje gekalmeerd. Samen dronken we nog een wijntje in de woonkamer. Ik nog steeds versuft door wat me was overkomen, toen Annelies me ineens vertelde dat ze het al wist van die vriendin. Dat mijn man er al maanden geleden met hen over had gepraat. Ze hadden zelfs een keer met z’n vieren afgesproken. Dat was de tweede klap, die avond. Een klap die nog veel harder aankwam. Het voelde alsof ik niet alleen door mijn man was bedrogen, maar ook door mijn beste vrienden.

Ingestort

En toen zei Annelies het ergste wat ze kon zeggen. Dat Joris de vriend van mijn man was en dat altijd zou blijven. Dat betekende dat ze hun keuze hadden gemaakt en wilden blijven omgaan met mijn ex en zijn vriendin. Zo gaan die dingen toch, zei ze nog. Toen ze weg was, ben ik compleet ingestort. Het werd me gewoon te veel. Ik heb een week bijna versuft in bed gelegen, terwijl mijn moeder in huis kwam om voor de kinderen te zorgen. Daarna ben ik weer opgekrabbeld.

Het zal nooit wennen

Natuurlijk kom je daar weer overheen, maar er is wel iets in me kapot gegaan. Nog steeds doet het pijn als ik bedenk dat mijn beste vrienden helemaal mijn beste vrienden niet waren, maar de beste vrienden van mijn man. Inderdaad, zo gaan die dingen. Alleen kan ik er nog steeds niet aan wennen.”

