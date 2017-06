Joke Bruijs: "Ik ben niet op de wereld gezet voor het moederschap"

Ze voelt zich nog steeds 40, maar Joke Bruijs is dit jaar toch echt 65 geworden. En ze zit ook nog eens 50 jaar in het vak. Dat wordt groots gevierd met een galaconcert, wat ze zelf best gênant vindt. Een gesprek over haar leven én de liefde.

De naam Gerard Cox hoort nog steeds onlosmakelijk bij jou. Was hij je eerste liefde?

“Eigenlijk wel. Ik had een vriendje vóór hem, maar Gerard was mijn held. Ik leerde van hem. Over het vak, maar ook over het culturele leven. Ik slurpte alles op. Hij leerde weer van mij, want ik had dat sociale. Gerard was gescheiden en woonde destijds in een huis waar de bewoners de keuken deelden. Hij had geen idee wie die mensen waren. Ik zat binnen de kortste keren met ze op de trap te kletsen. We vulden elkaar aan. Wat ik had ontbeerd in mijn jeugd kreeg ik dankzij hem mee, via mij kreeg hij warmte, lekker eten en gezelligheid. Daarom kunnen we nog steeds zo goed met elkaar overweg, denk ik. Gerard en ik hebben elkaar echt verder geholpen.”

Toen je bij Gerard wegging was je 35 en had je geen kinderen. Wilde je dat niet?

“Ik ben daar nooit zo mee bezig geweest. Pas toen ik op mijn 39e opnieuw trouwde met Boris (Bayer, red.) ging dat spelen. Hij trouwde voor het eerst en wilde graag een kind. Ik dacht: waarom niet? We hebben het even geprobeerd, maar toen het niet lukte zijn we er al snel mee gestopt. Als kind zag ik mezelf ook niet als moeder. Ik wilde zingen, acteren, een boerderij met veel beesten. Een man en kinderen kwamen niet in voor in die dromen, al zag ik dat verlangen wel bij vriendinnen. Nu, op mijn 65e, heb ik er nog steeds geen spijt van dat ik geen moeder ben geworden. Wel ben ik laatst ‘onbevlekt ontvangen’ oma geworden, via de zoon van mijn man Frits.” Ze pakt een foto waarop een snoezige baby te zien is. “Kijk nou, wat een pláátje! Ik hou van kinderen, maar heb nooit last gehad van spijt. Ik ben gewoon niet op de wereld gezet voor het moederschap. Ik ben hier om de mensen te vermaken. Dat is mijn taak, denk ik.” Rustig: “Als we als mensen een taak krijgen, hè?”

Ruim 13 jaar is ze nu met haar Frits. En ze is heel gelukkig, zegt ze.

“Ik heb er in de liefde drie keer over gedaan, maar ik zie die relaties als levenslang. Ik heb nog steeds goed contact met mijn ex-mannen. Frits en ik genieten van het leven zo vaak als we kunnen. Ik heb borstkanker gehad, daar kwam ik achter toen ik net met Frits was. Ik had geen beter persoon om me heen kunnen hebben, hij heeft dat zó goed opgevangen. Frits is zo sterk geweest, zo rustig. Het eerste wat ik zei toen ik hoorde dat ik kanker had, was: ‘Wat erg dat jij dit met mij moet meemaken.’ Zijn reactie was deze: ‘Wil jij dat soort dingen nooit meer zeggen?’”

Waarom zei je dat?

“Ik vond het zo erg. Nu was ik toch een soort kat in de zak. Terwijl hij net zijn huwelijk had opgegeven voor mij. Heel lang hebben we geprobeerd om onze gevoelens te negeren, tot dat niet meer lukte. Al heb ik hem nooit opgejaagd, daar was ik toen gelukkig al oud genoeg voor. Ik dacht: als dit niet zo is, moet dat zo zijn. Hij moet er eerst uitkomen met zijn gezin en zijn kinderen. Nu is alles goed, hoor. Hij heeft gewéldige zoons, die knullen zijn zo goed. Dat heeft wel moeten groeien, en ook dát heb ik gewoon rustig laten gebeuren. Frits is altijd al een geweldige vader geweest, dat wist ik al voordat we iets kregen. Dan keek ik naar hem en dacht: dat is toch hartstikke leuk, hoe hij dat doet. Nu hebben we allemaal een goede band. Ik ben zo blij dat ik met hem ben. Dat we alles zo goed hebben doorstaan.”

Interview: Liesbeth Smit. Fotografie: Dafne Ederveen